اليوم السابع
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"أوابك" تسارع التعاون الدولى لإنتاج الهيدروجين نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية

الأحد، 11 ديسمبر 2022 02:00 ص
"أوابك" تسارع التعاون الدولى لإنتاج الهيدروجين نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية اوابك
كتبت -مروة الغول

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ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك"، أن التعاون الدولي في مجال الهيدروجين يُعد أمراً بالغ الأهمية لمواءمة الأهداف وزيادة حجم السوق وتعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات.
 
 
 وأضاف التقرير، أنه في هذا السياق،  أن مستوى التعاون كان مرتفعاً خلال عام 2021 ، ومن المتوقع أن يتسارع نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف المتزايدة بشأن أمن الطاقة. 
 
وتابع التقرير، أنه قد تم توقيع 15 اتفاقية دولية ثنائية جديدة بين الحكومات منذ سبتمبر 2021 ، يركز معظمها على تطوير تجارة الهيدروجين العالمية.
 
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وأضاف التقرير،أن  الحكومات العالمية تواصل اعتبار الهيدروجين ركيزة من ركائز استراتيجيات قطاع الطاقة،حيث تم اعتماد 9 استراتيجيات وطنية جديدة منذ سبتمبر 2021، ليصل عددها الإجمالي إلى 26استراتيجية، وقد انتقلت بعض الدول إلى الخطوة التالية من خلال تنفيذ سياسات ملموسة، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات التجارية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والبنية التحتية.

الهيدروجين

إنتاج الهيدروجين

الطاقة

مشروعات الهيدروجين



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