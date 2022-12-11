أعمار مواطنى كوريا الجنوبية تقل عاما أو عامين بدءا من 2023 بسبب قانون جديد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن مواطني كوريا الجنوبية على وشك أن تصبح أعمارهم أقل بعام أو عامين، وذلك بفضل قانون جديد تم تمريره الأسبوع الماضى، والذى يهدف إلى وضع معيار ثابت للكيفية التي يتم بها حساب العمر فى البلاد.

وأوضحت الشبكة أنه فى الوقت الراهن، من الشائع ألا يكون للكوريين عمر واحد، بل لديهم ثلاثة أعمار، هي العمر الدولى والعمر الكوري وعمر التقويم.

ولإنهاء هذا الارتباك، فإن برلمان كوريا الجنوبية أقر انه بدءا من يونيو المقبل، يجب أن تستخدم كل الوثائق الرمسة فى البلاد معيار العمر الدولى.

وجاءت هذه الخطوة فى أعقاب نقاش طويل حول هذه القضية، والتي يتجعل البلاد متسقة مع باقى دول العالم، وتقلل من التناقضات القانونية التي تظهر نتيجة استخدام الأعمار الثلاثة.

وتقول سى إن إن إن العمر الدولى للشخص فى كوريا الجنوبية يشير إلى عدد السنوات التي مرت منذ ولادته، وتبدأ بصفر، وهو نفس النظام المستخدم فى أغلب الدول الأخرى. لكن عند سؤالهم على أعمارهم بشكل غير رسمي، فإن أغلب الجوريين الجنوبيين يجيبون بالعمر الكوري، والذى يمكن أن يكون أكبر بعام أو حتى عامين من العمر الدولى. وبموجب هذا النظام، فإن الأطفال الرضع يعتبر عمرهم عام فى اليوم الذى يولدون فيه، ويضاف عام جديد فى الأول من يناير من كل عام.

وفى بعض الحالات، يستخدم الكوريون عمر التقويم، وهو نوع من الدمج بين العمرين الكوريى والدولى، والذى يعتبر لمولود فى ولادته صفر سنوات، ويضيف عاما فى بداية يناير من كل عام.