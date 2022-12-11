أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-12-2022.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، الملتقى العربي للاستثمارات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر للفنادق، مستشفى النزهة الدولي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المهندس للتأمين.

البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 12.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 938.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 946.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.99%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 19.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 76.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.7 مليون جنيه، 180.6 ألف جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2497 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5999 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4023 نقطة، فيما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3541 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 50.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.52%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 7.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.26%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 22.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 22.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 23.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 18.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.269 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.