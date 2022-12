أستاذ بكلية الطب البيطري في جامعة المنصورة يحصد جائزة أفضل بحث دولي

حصد الدكتور حسام الشيخ على جمال الدين، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة جائزة أفضل بحث دولى بالمؤتمر السنوى لجمعية دراسة التكاثر لهذا العام (2022م)– بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لبحثه العلمى بعنوان Transcriptomic analysis Reveals the Key Regulators and Pathways Underlying Myometrial Activation during Chronic Equine Placentitis.

ويوضح هذا البحث الآليات التى من خلالها يؤثر التهاب المشيمة فى الافراس على الانقباضات الرحمية والتى بدورها تؤدى إلى الاجهاض أو الولادة المبكرة فى الافراس، يعتبر التهاب المشيمة فى الافراس احد الاسباب الرئيسة للإجهاض والولادة المبكرة مما يترتب عليه العديد من الخسائر الاقتصادية فى العديد من دول العالم.

الجدير بالذكر أن الدكتور حسام الشيخ تمت ترقيته لدرجة الأستاذية بنظام التميز العلمى هذا الشهر، كما حصل على العديد الجوائز الدولية كان آخرها جائزة الدولة التشجيعية 2022 وجائزة الجامعة التشجيعية2022 والمركز الأول بمؤتمر جمعية التكاثر بالحيوان بالولايات المتحدة الأمريكية 2020م.