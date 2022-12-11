أخبار الاقتصاد اليوم.. التخطيط تعلن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة

كتبت أسماء أمين

تنوعت اليوم الأحد 11-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم وكان أبرزها إعلان "وزارة التخطيط "عن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة والآثار والتي تبلغ 7.4 مليار جنيه خلال 2023/2022

"التخطيط": 7.4 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار خلال 2023/2022

أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 2023/2022.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياحة تُعد مُحرّكًا أساسيًّا للاقتصاد العالـمي، حيث تُولّد وحدها نحو 10% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتستأثر بحوالي 7% من التجارة الدوليّة، و28% من الصادرات الخدميّة الدوليّة، وتُوظّف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مُباشر فُرَص عمل في السياحة والـمجالات الـمُرتبطة بواقع فُرصة واحدة من بين كل عشر فُرص عمل مُولّدة على الـمُستوى الإجمالي، وتأتي هذه الـمُساهمات الاقتصاديّة الـملموسة تجسيدًا لكِبَر حجم حركة السياحة الدوليّة، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويًا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفّقات السعريّة والـماليّة تزداد سنويًا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية.

وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 7.4 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابِل 6.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة عام 21/2022 بنسبة نمو 19.4%

التنمية الصناعية: طرح 1051فرصة استثمارية جديدة بمساحة 2 مليون متر في 11محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الرابعة من الخريطة الاليكترونية للاستثمار الصناعى وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع اراضى مرفقة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها خطة وزارة التجارة والصناعة لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى على الاستثمار فى القطاع الصناعى .

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للتوجه نحو التحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية لمجتمع الاعمال للتيسيرعلى المستثمرين.

وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم إطلاق المرحلة الرابعة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهو ما يمثل إعادة تفعيل لخريطة الفرص الاستثمارية الصناعية وذلك في إطار حزمة متكاملة وشاملة من التدابير والتيسيرات التي أقرتها هيئة التنمية الصناعية لدفع عجلة الاستثمار الصناعى وتلبية الطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية، وذلك لدعم نمو الصادرات وتعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية الواعدة بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تضم قطع اراضى مرفقة باجمالى 1051 فرصة استثمارية صناعية جديدة على مساحة تصل الى 2 مليون م2 موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وزير الإسكان يعتمد مخطط تقسيم قطعة أرض لتنفيذ مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر

قرر الدكتور عاصم الجزار، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١١أ - ١١ب) بمساحة 365,٧ فدان بما يعادل ۳۰۹۳٥,١٤٥م ۲ (ثلاثون ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون مترا مربعا و ١٤٥ / ۱۰۰۰ من المتر المربع الواقعة بالحوض رقم (۹) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة ل" هدى محمد الهادي محمد شكرى تراب لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وخدمات (إدارى) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط .

وطبقا للقرار الذي نشرته الجريده الرسمية،تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها في تاريخ سابق على صدور حكم محكمــة القضاء الإدارى الصادر بجلسة ۲۰۲۰/۱/۲۱ في الدعاوى أرقام ٤٢٢٥ لسنة ٦٧ق، ٦٤٦٥٧ لسنة ٧٠ق ، ٦٤٤٣٤ لسنة ١ ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا، مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .

افتتاح منتجع سفير دهب بحضور محافظ جنوب سيناء بتكلفة 265 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق نيابةً عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، منتجع سفير دهب، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت 265 مليون جنيه.

والمنتجع ضمن فئة الفنادق الخمس نجوم، مملوك لشركة "مصر للفنادق" التي يشارك القطاع الخاص بنسبة 46% ؜من رأس مالها، ويتولى إدارة المنتجع شركة "سفير" الدولية لإدارة الفنادق.

ويأتي افتتاح "سفير دهب" في إطار خطة الدولة ووزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأصول المملوكة لشركاتها التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في فتح أسواق سياحية جديدة، حيث تعد السياحة أحد أهم ركائز التنمية للاقتصاد المصري لا سيما السياحة الترفيهية والشاطئية التي تنمو بمعدلات متسارعة في شواطئ جنوب سيناء ومدينة دهب كأفضل مقاصد ممارسة رياضة الغوص والرياضات المائية على مستوى العالم.

ويعد منتجع "سفير دهب" أيقونة معمارية بمدينة دهب - جنوب سيناء، ويتسم بموقع متميز وإطلالة ساحرة على جبال البحر الأحمر. يتكون من 36 مبنى ذو تصميم معماري يعكس الطراز البدوي الأصيل بشكل عصري، ويضم 159 غرفة وجناح، والعديد من المطاعم العالمية المتخصصة ونادي صحي وحمامات سباحة دافئة في الشتاء، حيث تم استخدام الطاقه الشمسية لتسخين المياه، وقاعة اجتماعات، بإلاضافة إلى مركز للغوص والألعاب المائية، ومركزين متخصصيين في ركوب الأمواج ونادي للأطفال.

بصيرة: عدد المواليد السنوية بمصر يماثل 7 دول أوروبية أبرزها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا

قال ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، إن حوالي نصف المصريين لا يعرفون عدد سكان مصر، ويرى 42% أن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة لمصر أو اجابوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت تمثل مشكلة أم لا، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي حول الزيادة السكانية.

وجاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر بجامعة عين شمس بعنوان "قوة الحوار" في إطار برنامج الحوار الأوروبي، ويستعرض المؤتمر خلال جلساته أهمية الحوار، وأساليب عقد الحوار، وأهمية البيانات في إقامة حوار مستند على الأدلة، وأهمية مشاركة الشباب في الحوارات.

أوضح أن البيانات التي تعكس حقائق واضحة تشير إلى أن عدد المواليد السنوي في مصر في عام 1950 كان يماثل عدد المواليد في إيطاليا، وفي عام 1977 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا، وفي عام 2000 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وفي عام 2020 أصبح عدد المواليد السنوي في مصر يماثل عدد المواليد في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد والنرويج وفنلندا، هذا التطور في عدد المواليد إذا ما تم نشره بصورة مبسطة للجمهور العام سيساعد على فهم التحدي الذي تواجهه مصر فيما يتعلق بتوفير احتياجات كل هؤلاء المواليد من الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.