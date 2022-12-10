5 مشروعات للحفاظ على الشكل الحضارى وتعظيم موارد رأس البر.. تعرف عليها

تشهد مدينة رأس البر أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من المشروعات للحفاظ على الشكل الحضارى والطابع الخاص للمصيف ليكون منطقة جذب للسياحة وزيادة وتعظيم موارد المحافظة ومنها :

مشروع تطوير ممشى اللسان بمدينة رأس البر، ويشمل رفع كفاءته وتجميله واكتساب مساحات جديدة لتصبح مساحة الممشى 13 ألف م2، بدلًا من 3200 م2، مع إدراج منطقة تجارية بالمشروع تعمل على جذب الموارد للمحافظة،

.مشروع تطوير ممشى البحر بكورنيش مدينة رأس البر، يأتى أيضًا ضمن المشروعات الممولة من الموارد الذاتية للمحافظة

. مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى تنشيط السياحة، لجعله مركزًا تجاريًا جاذبًا يتلاءم مع مدخل المدينة

. مشروع تطوير موقف السرفيس بمدينة رأس البر، ليصبح موقفًا حضاريًا يليق بزوار المدينة.

. إنشاء عمارتين استثماريتين برأس البر، بإجمالى 48 وحدة سكنية، مزودة بجراجات بالدور الأرضي.