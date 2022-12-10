وقف أعمال بناء بدون ترخيص ومصادرة المعدات فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

كثف مسئولو المحليات بأسوان، الجهود على مدار اليوم، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية، بجانب إزالة التعديات والإشغالات، ورفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية لرؤساء المراكز والمدن.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس سيد مدنى، بوقف أعمال بناء بدون ترخيص بشارع المدينة الصناعية القديمة، حيث تبين قيام أحد المواطنين بالبناء بدون ترخيص، واستكمال الدور السادس علوى بمسطح 250 م2 تقريباً، وبناءً عليه تم إيقاف الأعمال ومصادرة معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة، وإنفاذاً للقانون.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات، نجحت فى رفع 100 حالة إشغال بالسوق وشوارع وسط المدينة، وأيضاً طريق كورنيش النيل ، كما تم تحرير 30 محضر مخالفة للتعدى على الطريق، وكذا 60 محضر إشغال.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بتكثيف أعمال النظافة العامة حيث تم رفع أكثر من 30 طنا من التراكمات ، مع متابعة أعمال الخطة الإستثمارية الموحدة.