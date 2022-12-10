وزير الدفاع البولندى يتهم ألمانيا بانتهاك سرية المفاوضات بشأن منظومات "باتريوت"

وكالات

قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، إن ألمانيا لا تحترم سرية المفاوضات بشأن نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

وذكرت صحيفة "غازيتا براونا" أنه طالب صحفيون بولنديون الوزير بالتعليق على معلومات لوسائل إعلام ألمانية بأن بولندا طلبت سرية المفاوضات بشأن هذه القضية، لكن رغم ذلك انتهكت ألمانيا سرية المفاوضات. وقال بلاشتشاك: "أستطيع أن أؤكد هذا بطريقة أو بأخرى، تم نشر الأدلة في وسائل الإعلام الألمانية".

وذكر بلاشتشاك في وقت سابق أن برلين ووارسو توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي على الأراضي البولندية والعمل على اتفاقات ربطها بإدارة نظامنا.

وبحسب الوزير، ستنشر بولندا منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي بعد أن رفضت ألمانيا نشرها في أوكرانيا.

وجاء اقتراح نشرها في بولندا من الجانب الألماني بعد سقوط صاروخ على الأراضي البولندية.