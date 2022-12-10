اليوم السابع
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نقابة قراء القرآن الكريم تحرر بلاغات ضد 6 قراء لمخالفة أحكام التلاوة.. (أسماء)

السبت، 10 ديسمبر 2022 06:00 م
نقابة قراء القرآن الكريم تحرر بلاغات ضد 6 قراء لمخالفة أحكام التلاوة.. (أسماء) النقابة العامة لمحفظي وقراء القرآن الكريم
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم.

وقالت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيان اليوم: "إيماناً بدور النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم المحافظة على كتاب الله ومتابعة من يقرأ القرآن فى المحافل سواء كان عضوا بالنقابة او لم يكن عضواً فيها وطبقا لقانون النقابه فقد قامت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التى لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد".

وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها: "والنقابة لم ولن تتهاون على كل من تسول له نفسه فى مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم خصوصاً من يصرون على ذلك ولا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله".

 
وهم:
1/ محمد البنزارى                       من سوهاج 
2/ احمد قناوى عبد اللاه             من سوهاج 
3/ هشام سمير عنتر مسلم           من الغربية 
4/ عنتر فريد محمد ابو حويله     من الغربية 
5/ محمود عبد الصمد                 من المنيا 
6/ ياسين البرهامى.                    من سوهاج.
 
 

قراء القرآن الكريم

نقابة قراء القرآن

نقابة القراء

احكام تلاوة القرآن الكريم



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