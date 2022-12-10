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نائب محافظ المنيا يشهد ورشة عمل وحدة جراحات الأطفال بالجامعة.. صور

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:45 ص
نائب محافظ المنيا يشهد ورشة عمل وحدة جراحات الأطفال بالجامعة.. صور جانب من الورشة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالدور الذي تقوم به الأطقم الطبية والتمريض في العناية بالمرضي، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للأطباء نظير الدور الذي يقومون به تحقيقاً للصالح العام للمواطنين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ورشه عمل وحدة جراحات الأطفال بجامعة المنيا، بالتنسيق والتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، تزامنا مع اليوم العلمي للزمالة المصرية في جراحة الأطفال.

نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير محافظ المنيا، لكافة الحضور والمشاركين، مؤكداً على استمرار تقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي والقائمين عليها، مضيفاً أنه بمشاركة تلك الفعاليات تعمل على تعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب أساتذة الجامعة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي، فضلا عن أهميتها في زيادة وعي المجتمع لدي المواطنين.
 
جانب من الورشة (1)
جانب من الورشة

جانب من الورشة (2)
جانب من الورشة

جانب من الورشة (3)
جانب من الورشة 

جانب من الورشة (4)
جانب من الورشة 

جانب من الورشة (5)
جانب من الورشة 

جانب من الورشة (1)
جانب من الورشة 
 

جامعة المنيا

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اخبار المنيا

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