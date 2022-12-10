اليوم السابع
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مندوب روسي بالأمم المتحدة يعرب عن أسفه لعدم إدانة هجمات نظام كييف على دونيتسك

السبت، 10 ديسمبر 2022 07:00 ص
مندوب روسي بالأمم المتحدة يعرب عن أسفه لعدم إدانة هجمات نظام كييف على دونيتسك المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
وكالات

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أعرب المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، عن أسفه لأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تدين كييف بسبب الهجمات على جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال نيبينزيا: "في الأسابيع الأخيرة، وقعت مذبحة حقيقية في دونيتسك باستخدام أسلحة غربية، وبدافع من الدول الغربية، يحاول الجنود الأوكرانيون تسوية المدينة بالأرض".

وبحسب قوله، فإن الضربات اليومية على المناطق السكنية التي لا توجد فيها أهداف عسكرية، لا يمكن أن تكون مصحوبة بجنون.

وأضاف: "قصف إجرامي آخر وقع هذا الصباح. يتم قصف أماكن الازدحام الشديد في ساعة الذروة، مما أدى لخسائر بشرية ودمار كبير.. ونأسف لأن مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لم يكن لديهم الشجاعة لإدانة قصف دونيتسك، رغم أنهم يتحدثون باستمرار عن الضربات على الأراضي الأوكرانية".


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