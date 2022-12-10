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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة طيران ضمن 68 رحلة الأسبوع الجارى

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:21 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة طيران ضمن 68 رحلة الأسبوع الجارى أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 25 رحلة طيران دولية، ضمن 68 رحلة أسبوعية تصل للمطار خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتي الجمعة، المقبلة، حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ الغردقة .
 
وتبين من جداول التشغيل أن رحلات اليوم تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من إيطاليا، و11 رحلة من بولندا، ورحلة واحدة من بلجيكا، ورحلتين من التشيك، و5 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من النمسا. 
 
كما تبين من جدول الرحلات الاسبوعية التي تصل على مدار الاسبوع أن تلك الرحلات تصل من 9 دول اوربية وتصل تحديدا 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من ايطاليا و19 رحلة من المانيا.  
 
كما تصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا. !4 رحلات من سويسرا، و4 مصري داخلي، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.
 

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