مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

صدم قطار شابا أثناء عبوره السكة الحديد في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم نقل جثته بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص صدمه قطار في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد، أمام إحدى القرى التابعة لمنشأة القناطر.

تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.