مصرع سيدة وابنها كانا فى طريقهما للمستشفى لزيارة زوجها المريض بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب الأقصر، مساء اليوم السبت، حادث مصرع سيدة وابنها عقب اصطدام دراجة نارية تقلهما بسيارة ربع نقل على طريق أرمنت الأقصر، أثناء سيرهما لزيارة الأب المريض بمستشفى حورس أرمنت جنوب الأقصر، ولقيا مصرعهما في الحال،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع شاب ووالدته أثناء ذهابهما لإلقاء نظرة الوداع على والده بمستشفى حورس، حيث اصطدمت دراجة بخارية تقلهما في سيارة ربع نقل على الطريق، ولقيا مصرعهما في الحال، وتم نقل الجثمانين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.