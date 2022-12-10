مصرع سيدة وابنها كانا فى طريقهما للمستشفى لزيارة زوجها المريض بالأقصر

شهدت مدينة أرمنت غرب الأقصر، مساء اليوم السبت، حادث مصرع سيدة وابنها عقب اصطدام دراجة نارية تقلهما بسيارة ربع نقل على طريق أرمنت الأقصر، أثناء سيرهما لزيارة الأب المريض بمستشفى حورس أرمنت جنوب الأقصر، ولقيا مصرعهما في الحال،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بمصرع شاب ووالدته أثناء ذهابهما لإلقاء نظرة الوداع على والده بمستشفى حورس، حيث اصطدمت دراجة بخارية تقلهما في سيارة ربع نقل على الطريق، ولقيا مصرعهما في الحال، وتم نقل الجثمانين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان قد دخل مسن مريض مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي العلاج، وبعد فترة من العلاج ساءت حالته الصحية، فأبلغت إدارة المستشفى نجله البالغ من العمر 25 عاما، بإلقاء النظرة الأخيرة على والده قبل أن يتوفى، فذهب ابنه ومعه والدته مهرولين على دراجة نارية، وبسبب السرعة الزائدة اصطدما بسيارة ربع نقل مما أدى إلى وفاتهما في الحال، ولدي اتصال المستشفى لإبلاغهما بوفاة الوالد، كانا قد فارقا الحياة هو ووالدته في الحادث، وجرى نقل جثمانهما إلى مستشفى حورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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