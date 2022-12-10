محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الإخلاص وجهود شفط تجمعات المياه

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح وشفط تجمعات المياه بشارع ترعة الإخلاص؛ وذلك لمتابعة الأعمال والتوجيه باتخاذ ما يلزم لمنع تجدد التجمعات بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه جاري تنفيذ مشروع الصرف الصحى لشارع ترعة الإخلاص من خلال 15 فرقة عمل والذي يخدم شوارع (ترعة الإخلاص، أحمد ضيف الله ومتفرعاته)، ويضم محطة رفع وتركيب الخطوط الرئيسية أقطار 1000 مم و 700 مم و 600 مم والجانبية أقطار (250 مم 200 مم 150 مم) والوصلات المنزلية، لافتا أن المشروع سيساهم في حل كافة المشكلات التي يعاني منها المنطقة بقطاع الصرف الصحي.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع الى المواطنين القاطنين بالشارع وطمأنتهم بانتظام للعمل بالمشروع، لافتا أنه تم توفير 15 شفاط مياه لخدمة المنطقة ومنع تجمعات المياه بالشارع خلال فترة الأعمال مشدداً على رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لتوفير الأعداد الكافية من الشفاطات لمنع تجدد تراكمات المياه.

كما تفقد "راشد"، أعمال التغطية الجارية لترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل حيث وجه مدير مديرية الرى برفع أية عوائق لحركة المياه بترعة المريوطية،

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الرى أنه يجرى العمل بأعمال التغطية على مدار الـ24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية للإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن لعودة سريان المياه بمجرى ترعة المريوطية بصورته الطبيعية.

رافق المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية، ومدير مديرية الرى بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.