قافلة الأزهر الطبية تضمد الجراح وترسم البسمة وتواصل أعمالها في مدينة أبو رماد

كتب لؤى على

واصلت قافلة الأزهر الشريف فعالياتها فى منطقة المثلث الذهبي؛ حيث توجه وفد من القافلة اليوم إلى مدينة أبو رماد، التى تقع على بعد 130كم جنوب مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر قاموا بتوقيع الكشف الطبى على المئات من المواطنين فى مدينة أبو رماد، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر الشريف أن القافلة ضمت أطباء فى مختلف التخصصات الطبية: الرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والأطفال، والعظام، والباطنة، والجلدية، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، لافتا أن القافلة الطبية التى تقام بالتعاون مع مجلس الوزراء قد شهدت إقبالا كبيرًا من مواطنى مدينة أبو رماد.

وأضاف المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر الشريف أن الأهالى عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ للمجهود الكبير الذى يقوم به فضيلته فى سبيل خدمة المناطق النائية والحدودية، وتعزيز دور الأزهر الإنسانى والتنموى من خلال تلك القوافل.

وثمن المواطنون جهود أطباء الأزهر، وتحملهم مشقة السفر الطويل فى سبيل الله وخدمة الناس، كما أثنوا على حسن المعاملة والتنظيم والمتابعة من جانب جميع القائمين على إدارة القافلة، داعين إلى تكرار الزيارة خلال الفترات المقبلة.

جدير بالذكر أن القافلة يقوم على تنظيمها الأزهر الشريف ممثلًا فى الإدارة العامة للحسابات الخاصة من مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر بالتعاون مع مجلس الوزراء المصرى ممثلًا فى الإدارة العامة للرعاية الصحية، مع إسهام فاعل من جمعية رسالة للأعمال الخيرية.