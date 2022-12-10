ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات فى دمياط

تمكن رجال أمن دمياط من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بحيازتهما أسلحة نارية ومخدرات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام شخصين "لهما معلومات جنائية) بالاتجار فـى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذان من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 105 كيلو جرامات، كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى، هاتفى محمول، سيارة ملاكى، دراجة نارية "بدون لوحات").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.