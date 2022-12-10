شكوى رجل: "زوجتى استولت على عقارى بالتزوير".. تعرف على التفاصيل

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، اتهمها بالتحايل والغش والتدليس لسرقة العقار الذى ورثه وشقيقاته عن والده، واتهمها أمام محكمة الجنح بالجيزة بارتكاب جريمة التزوير للسطو على أمواله بدون وجه حق، وقدم مستندات تفيد ما فعلته من تزوير أوراق رسمية، ليؤكد:" زوجتى أستولت على ميراثى وشقيقاتى المقدر بـ 12 مليون جنيه، ودمرت حياتى وجعلتنى مهدد بالحبس بعد إفلاسي".

وأشار الزوج بدعواه:" أقمت ضدها دعوى نشوز بمحكمة الأسرة بالجيزة، واتهمتها بالخروج عن طاعته، والإساءة لى بالسب والقذف، ودعاوى نفقات لا حصر لها، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات الرسمية المقدمة للمحكمة، وذلك بعد 22 عاما من زواجهنا، لأعيش فى جحيم وإهانات وضرب وسب من قبلها".

وأكد الزوج:" زوجتى كانت تتهمنى أننى أتهرب من المسئولية، بسبب أنانيتها ورفضها تحمل المسئولية معى، وطمعها فى أموالى وعائلتى، وذلك بحجة أنها من دوامت على رعاية أبى خلال السنوات الماضية التى تدهورت فيهما حالته الصحية، وفى أخر خلاف نشب بيننا تعدت على بالضرب المبرح، وكد أن أفقد حياتى بسببها، بعد أن وقعت ضحية لزوجة لا تعرف الرحمة".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.