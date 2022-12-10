شعبة المعادن الثمينة ترحب بإلغاء رسوم تثمين تصدير المشغولات الذهبية

كتب إسلام سعيد

رحبت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، بحسب ما أعلنه إيهاب واصف رئيس الشعبة

وقال واصف في تصريحات له على هامش معرض الذهب "نبيو" إن الاتجاه لإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، سيشجع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر، الأمر الذي يحرك بيع المشغولات ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع.

وأشار إلي أن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن العمل على تعديل تشريعي بإلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب.