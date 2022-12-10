اليوم السابع
Ads
السبت، 10 ديسمبر 2022 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زاخاروفا: محاولة الانقلاب فى برلين "مسلسل درامى" من إخراج السياسيين الألمان

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:21 م
زاخاروفا: محاولة الانقلاب فى برلين "مسلسل درامى" من إخراج السياسيين الألمان زاخاروفا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه لا تتوفر مؤشرات فعلية تدل على وجود مخطط للانقلاب على السلطة في ألمانيا.
 
وأشارت زاخاروفا في منشور في صفحتها على "تليجرام: إلى أن ما حدث كان مجرد "مسلسل درامي" من إخراج السياسيين الألمان الذين يتغنون بالديموقراطية والليبرالية في بلادهم، ويدعمون في الوقت نفسه الانقلابات في الدول الأخرى كأوكرانيا، ويخشون حدوث السيناريو ذاته فى بلادهم.
 
كما تساءلت زاخاروفا، عما إذا كان استيلاء المتطرفين اليمينيين على الهيئات الحكومية والتشريعية في ألمانيا، يعتبر محاولة انقلابية؟، وإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا دعم ما لا يقل عن ثلاثة وزراء خارجية ألمان، بشكل مباشر وعلني، الانقلاب على الديمقراطية في أوكرانيا عام 2014؟.

 


زاخاروفا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة