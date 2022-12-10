رئيس جامعة بنها يتفقد المشروعات الجديدة بكفر سعد ويؤكد على جودة التنفيذ..صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة، لعدد من الإنشاءات الجديدة بأرض الجامعة في كفر سعد ببنها، وشملت الجولة، تفقد رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، مشروع تعلية دورين بالمبنى الرئيسي بكلية الحقوق لخدمة العملية التعليمية وطلاب الكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة، مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية، والذي يتكون من طابق أرضي، و3 أدوار ويضم 9 معامل للتدريب، ومكاتب إدارية، وقاعات للمحاضرات والاجتماعات وقاعة مسرح بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن مركز الإبداع الرقمي الجاري إنشاؤه بالجامعة يأتي في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات في إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي، واستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الجولة، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكداً على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.