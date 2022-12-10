وقالت بولوارتي - في تصريحات لها، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية - "أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كي يلتزموا الهدوء".

وأضافت "إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونجرس"، معربة عن أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.

يذكر أن بولوارتي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم الأربعاء الماضي بعد إقالة كاستيو في البرلمان.

واندلعت احتجاجات عديدة يوم الخميس الماضي في ليما وعدة مدن أخرى، وذلك للمطالبة بالإفراج عن كاستيو.

