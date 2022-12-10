جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية فى "جيب سحرى" بالحقيبة

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الخيوط الجراحية الطبية والأدوية في قاعات سحرية بالحقائب.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أسطنبول استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات خلال محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح كامل مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة اسفل الحقائب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد صبري عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من الخيوط الجراحية الطبية والأدوية مخبأة داخل كراتين محكمة الغلق وضعتها الراكبة في قاعات سحرية اسفل حقائبها.

قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من حسام الشافعي و أحمد عبد الواحد و عماد صلاح و احمد القط و كريم يوسف و بسمه حسني مآمير الجمرك بفتح الكراتين وجرد و عد وتحريز المضبوطات تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.