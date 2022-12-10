جامعة أسيوط تعلن بدء إجراءات تحقيق التحول الرقمى داخل المدينة الجامعية

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة جهود إدارة الجامعة الهادفة إلى تطوير سبل الدعم والرعاية المقدمة لأبنائها الطلاب، وتسخير كافة إمكانيات الجامعة من أجل تيسير حياتهم الجامعية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم .

جاء ذلك تعقيباً على التقرير المقدم من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول جولته التفقدية لزيارة عدد من مباني المدن الجامعية طلاب والتى رافقه فيها عرفة ابو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية وعدد من مديري الوحدات السكنية وذلك لمتابعة الأحوال المعيشية للطلاب والاطمئنان على توفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم .

وصرح الدكتور أحمد عبد المولى، بأنه جارى الآن العمل من أجل تجهيز قاعدة بيانات رقمية توضح حركة الطلاب داخل قطاع المدن الجامعية مع توفير شاشات الكترونية توضح يومياً عدد الطلاب المقيمين بالمبنى وعدد التواجد الفعلى به وعدد الطلاب المتغيبين، وذلك لتسهيل تنظيم العمل داخل المبنى والخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار الدكتور عبد المولى إلى أن تلك الخطوة تأتى بناء على توجيهات الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس الجامعة لمواصلة مساعي إدارة الجامعة الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي فى كافة مجالات العمل والخدمات المقدمة داخل الجامعة، مضيفا أنه تم تكليف الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة لإعداد قاعدة البيانات والحركة اليومية للطلاب لتطبيقها فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.