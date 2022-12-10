تعرف على شروط الطالب المثالي بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت رعاية الشباب المركزية بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عن بدء التسجيل فى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية للعام الجامعى 2022 – 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وأوضحت إيمان دردير، مسؤول رعاية شباب الجامعة، عن تفاصيل وشروط مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية التى بدأ التقديم بها يوم الأربعاء 7 ديسمبر، وينتهى يوم 14 ديسمبر فى جامعة طيبة التكنولوجية، والتى حرصت على أن يتم إلمام كافة الجوانب العلمية والاجتماعية فى تلك الشروط ليصبح الطالب بالفعل طالبا مثاليا يحتذى به.

وأشارت درديري، إلى أنه على كل من يرغب فى التقدم إلى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية للعام الجامعى 2022-2023 أن يتجه إلى مقر رعاية لتسجيل البيانات، حيث تشمل الشروط ما يلي:- (أن يكون لدى الطالب أو الطالبة حصيلة ثقافية من المعلومات العامة - اللباقة والقدرة على التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس - الالتزام بحضور المحاضرات والمشاركة فى مناقشة الدروس أثناء المحاضرات - أن يكون له ميول علمية وتعليمية ومواهب).

فيما عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اجتماعا تحضيريا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023، والمقرر انعقادها مطلع يناير 2023، بحضور كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثل عن إدارة شؤون الطلاب المركزية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الامتحانات العملية، ستبدأ يوم 2 يناير، أما النظرية ستبدأ يوم 9 من الشهر ذاته، مشددا على سرعة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وكذلك تحديد رؤساء الكنترولات، ورؤساء اللجان، وحصر أعداد المراقبين، وإعلانهم بضوابط الامتحانات.

ووجه الدكتور عادل زين الدين، بسرعة تجهيز لجان الامتحانات، بالمتطلبات الضرورية لراحة الطلاب، خلال فترة الامتحانات، وتشكيل لجان الممتحنين وكشوف الطلاب والمراقبين والملاحظين، ووجود أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسب، موجها بالالتزام بإعلان النتيجة النهائية بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.