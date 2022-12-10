اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تايلاند تحتفل باستقبال زائرها الدولى رقم 10 ملايين للعام الجارى

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:00 م
تايلاند تحتفل باستقبال زائرها الدولى رقم 10 ملايين للعام الجارى تايلاند
أ ش أ

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احتفلت تايلاند باستقبال زائرها الدولى رقم 10 ملايين للعام الجارى، حيث إن البلاد عززت انتعاش قطاع السفر الذى تضرر من جائحة فيروس كورونا.


وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا - في خطابه بمطار سوفارنابومى الدولى بالعاصمة /يانكوك/ اليوم /السبت/ حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" - "السماء مفتوحة، ونود بناء الثقة في أن تايلاند لا تزال واحدة من أفضل الوجهات السياحية للأشخاص في جميع أنحاء العالم." 


كما أقيمت بعض الاستعراضات في المطار؛ ترحيبًا بالركاب الوافدين إلى البلاد على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي كسرت حاجز الـ 10 مليون زائر.


وكانت تايلاند استقبلت نحو 40 مليون شخص خلال عام 2019، غير أن جائحة فيروس كورونا ظهرت آنذاك وأدت إلى تضرر حركة السفر في الوقت الذي شددت فيه الدول على الضوابط الحدودية بغرض احتواء المرض.


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