ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القول "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتمع مع نائب وزير الخارجية البيلاروسي يوري أمبرازيفيتش الذى أكد أن بلاده ستقبل دون شروط مسبقة "عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها للتصدير من الموانئ الليتوانية".. بالإضافة إلى ذلك، كرر أمبرازيفيتش مطالب الحكومة البيلاروسية بالسماح بتصدير الأسمدة من بيلاروسيا، والتي تخضع حاليا للعقوبات.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.