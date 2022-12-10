بريطانيا.. إلغاء أكثر من 1500 عملية جراحية بسبب إضراب الممرضات

كتب محمد جمال

أفادت صحيفة The Daily Telegraph، بأن المستشفيات البريطانية أوقفت استقبال المرضى، بسبب إضراب الممرضات في بريطانيا، ما سيؤدي إلى تأجيل إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة يشاركون في الإضراب، في 76 مشفى، ومنظمات NHS، مطالبين برفع الأجور بنسبة 19 %، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الذي وصف المطالب بـ "غير المعقولة".

وأضافت الصحيفة، أن قوائم العمليات اليوم تحتوي أسماء 7.2 مليون بريطاني، بينهم 400 ألف ينتظرون منذ أكثر من عام، وطُلب من المستشفيات إعادة جدولة المواعيد في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في ظل تعطل القطاع الصحي، سيتم استقبال الحالات التي تشكل تهديدا على حياة صاحبها فقط.

هذا وسيبدأ إضراب طواقم الإسعاف في الـ21 من ديسمبرـ قبيل أعياد الميلاد.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء سوناك، أنه سيتم استخدام الجيش لدعم الخدمات الصحية خلال موجة إضرابات القطاع العام، على الرغم من غضب كبار الشخصيات العسكرية.