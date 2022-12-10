بدء الحوار الوطنى بالشرقية.. وأمين حماة الوطن يؤكد على دور الأسرة فى المجتمع

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، انطلاق فعاليات الحوار الوطني، بحضور عدد كبير من مختلف فئات المجتمع، الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن برئاسة الدكتورة جيهان عسكر الأمين العام للمحافظة، والذي تناول المحور المجتمعي للأسرة المصرية، وتأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من حيث الإيجابيات والسلبيات على الفرد و المجتمع .

وأكدت الدكتورة جيهان عسكر أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية، أن الحوار الوطني يستهدف توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع، والصالون الثقافي للحزب، قام بتلبية دعوة الرئيس السيسي، لتكون المشاركة و المشورة بين أبناء الشعب لبناء الوطن، لافتة إلى أن حوار اليوم تناول مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العالم شهد نقلة نوعية و ثورة في عالم الاتصالات، التي أسهمت في العديد من الإيجابيات و السلبيات في نفس الوقت التي أثرت على الأسرة.

وقال المستشار فايز كيلاني، المستشار القانوني لأمانة الشرقية، إن دعوة الرئيس هي فرصة عظيمة لفتح الباب الحوار المجتمعي، حول كل ما يخص الأسرة وتبادل الخبرات والآراء، لافتا أن انطلاق ثورة المعلومات في التسعينات، و بعدها التواصل الاجتماعي في عام 2005، بدأت بالكثير من الإيجابيات، خاصة في مجال البحث العلمي والتواصل الاجتماعي بين الأفراد و توفير الوقت والجهد، و الذي حوّل العالم لقرية صغيرة، إلا أنها توغلت بشكل أثر على الأسرة و تباعد أفرادها وانغلق كل فرد على نفسه.

وطالب الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية، بضرورة تعدد اللقاءات الحوارية و تكرارها لخدمة المجتمع و زيادة الوعي، مؤكدا ضرورة تبني استراتيجية توعية مجتمعية عن سلبيات استخدام مواقع التواصل، خاصة على الشباب، لأنه أصبح من الصعب الاستغناء عن التعامل مع هذه المواقع، لافتا إلى أن من أبرز السلبيات التي يرصدها كصيدلي الترويج للعقاقير وأدوية طبية مجهولة المصدر، تؤثر على صحة الإنسان، بجانب السلبيات التي أدت لتفكك الأسرة.