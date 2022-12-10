بأعلام مصر والمغرب.. احتفالات الجالية المغربية في شوارع الإسكندرية "صور"

شهدت شوارع الإسكندرية، احتفالات هستيرية، بعد فوز المنتخب المغربى، على البرتغال، وتأهله للدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم، حيث احتفلت الجالية المغربية بالهتافات والأناشيد المغربية، رافعين أعلام المغرب وأعلام مصر، وسط تفاعل كبير من المصريين لمشاركة أشقائهم المغاربة الفرحة بالفوز والتأهل.

وحقق المنتخب المغربى إنجازاً عربياً وأفريقياً بعدما بات أول منتخب يتأهل للدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالى 1-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وواصل منتخب المغرب كتابة التاريخ، بعد التأهل للدور نصف النهائى فى إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه، لترصد الكاميرات حزن وعدم رضا رونالدو على الهدف.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام المغرب للمرة الثانية على التوالى لأول مرة فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وحل بديلا فى الشوط الثانى.

وكتب منتخب المغرب التاريخ فى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، حيث قام بإقصاء إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 0-0 فى ملحمة كروية كان بطلها الدولى المخضرم ياسين بونو حارس إشبيلية الإسبانى.

واكتسح المنتخب البرتغالى نظيره السويسرى بنتيجة 6-1 فى ليلة تاريخية ببطولة كأس العالم 2022، وكان النجم الأول فى اللقاء اللاعب الشاب جونزالو راموس.