اليوم السابع
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انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى فى الجيزة

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:56 م
انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى فى الجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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انقلبت سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي في الجيزة، ولم يسفر الحادث عن مصابين، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق أسيوط الغربى مطلع الكيلو 55 اتجاه القاهره.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائدها، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

 

تم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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