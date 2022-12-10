انقطاع المياه لمدة 9 ساعات عن قرى مركز دكرنس وعرب زيدان بالمنزلة فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن قري الوحدة المحلية بالمحمودية، الوحدة المحلية بالربيعات، الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، عرب زيدان بالمنزله، وذلك لمدة 9 ساعات بدءاً من الساعة 8 صباح يوم الاحد الموافق 11-12-2022 وحتى الساعة 4 من مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال صيانة على خط مياه قطر 630 مم ميت فارس بعرب زيدان.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.