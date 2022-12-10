النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب سقط من الطابق الخامس فى الظاهر

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه أثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الخامس، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شاب من شرفة منزله بدائرة القسم، على الفور أنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فارق الحياة إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.