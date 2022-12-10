القبض على أدمن صفحة تروج للأدوية المخدرة

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للترويج لأدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الترويج للعقاقير والمنشطات مجهولة المصدر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر ومحظور تداولها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة تم إستهدافه وضبطه وتبين أنه (مندوب ومسئول عن مكتب ومخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعثر بحوزته على (613عبوة متنوعة لأدوية وعقاقير منشطة جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً - مبلغ مالى – هاتف محمول)..وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من احد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية.