"الشهادات المضروبة" كيانات وهمية تزور الأوراق الجامعية لجمع الأموال

كتبت أمنية الموجي

تزوير الشهادات الجامعية أصبح أمرًا عاديًا أمام بعض الشباب، وساعد لفتح الباب على مصراعيه لمن يريد العمل داخل القطاعين الحكومى والخاص، بعد أن انتشرت بعض الكيانات الوهمية لمنح هذه الشهادات، وأيضًا جاءت إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" بتوفير شهادات مزورة.

وأعلنت الجهات المعنية فى الأشهر الماضية، عن ضبط العديد من الأكاديميات الوهمية التى تمنح الشهادات العلمية والجامعية المزورة، وكشفت عن عدد من العصابات المتخصصة فى تزوير الشهادات الجامعية وخاصة لراغبى السفر خارج البلاد.

وكشفت مصادر أمنية أن الأكاديميات المضبوطة لهذا السبب، تقوم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأصحابها يقوموا بممارسة أنشطة إجرامية فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وأن هناك العديد من الإعلانات على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديميات زاعمين كونهم وكلاء للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج (خلافاً للحقيقة)، وذلك مقابل الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبى الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، وتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على الشهادات مقابل مبالغ مالية.