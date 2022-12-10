الرئيس البرازيلى يعلق على خروج منتخب بلاده من مونديال قطر

كتب محمد جمال

عبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن أسفه لخروج منتخب بلاده من ربع نهائى مونديال "قطر 2022"، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، بحسب "روسيا اليوم".

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح (2-4)، أمس الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل بهدف لمثله، فى ملعب "المدينة التعليمية" بقطر.

وكتب لولا دا سيلفا في "تويتر": "البرازيل قدمت أفضل ما لديها، وسجل نيمار هدفا جميلا، والفريق يستحق أكثر من ذلك بكثير. تحياتي لجميع اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "دعونا نمضي قدما لأنه في الحياة لا يمكننا الاستسلام أبدا".