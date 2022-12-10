اليوم السابع
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الرئيس البرازيلى يعلق على خروج منتخب بلاده من مونديال قطر

السبت، 10 ديسمبر 2022 05:24 م
الرئيس البرازيلى يعلق على خروج منتخب بلاده من مونديال قطر خروج البرازيل من كأس العالم
كتب محمد جمال

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عبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن أسفه لخروج منتخب بلاده من ربع نهائى مونديال "قطر 2022"، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، بحسب "روسيا اليوم".

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح (2-4)، أمس الجمعة، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل بهدف لمثله، فى ملعب "المدينة التعليمية" بقطر.
 
وكتب لولا دا سيلفا في "تويتر": "البرازيل قدمت أفضل ما لديها، وسجل نيمار هدفا جميلا، والفريق يستحق أكثر من ذلك بكثير. تحياتي لجميع اللاعبين والجهاز الفني".
 
وأضاف: "دعونا نمضي قدما لأنه في الحياة لا يمكننا الاستسلام أبدا".

البرازيل

كأس العالم

لولا دا سيلفا

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