"الداخلية" تضبط 916 قضية مصنفات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط (916) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (463) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (46) وحدة أبرزها (هاتف محمول ذكى – وحدة معالجة مركزية – جهاز لاب توب – أجهزة راوتر – كروت فك تشفير قنوات فضائية – جهاز تحميل الكروت بالشفرة – طبق – جهاز أكسيس – أجهزة هوائية لإرسال وإستقبال الإشارة لاسلكى بعيدة المدى – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – كروت فك تشفير أجهزة مكبر إشارة)، وكذا (453) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (57954) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب دينية مختلفة الأحجام – مطبوعات تجارية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").