اليوم السابع
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"الداخلية" تضبط 916 قضية مصنفات فى حملات أمنية

السبت، 10 ديسمبر 2022 02:00 ص
"الداخلية" تضبط 916 قضية مصنفات فى حملات أمنية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية فى ضبط (916) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (463) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (46) وحدة أبرزها (هاتف محمول ذكى – وحدة معالجة مركزية – جهاز لاب توب – أجهزة راوتر – كروت فك تشفير قنوات فضائية – جهاز تحميل الكروت بالشفرة – طبق – جهاز أكسيس – أجهزة هوائية لإرسال وإستقبال الإشارة لاسلكى بعيدة المدى – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – كروت فك تشفير أجهزة مكبر إشارة)، وكذا (453) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (57954) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب دينية مختلفة الأحجام – مطبوعات تجارية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").

 


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