وأضاف المصدر - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن وزارة العدل تدرس العمل مع المدعين العامين لبناء قضايا جنائية ضد المتهمين بارتكاب انتهاكات في سجن ناجويا بداية من شهر نوفمبر العام الماضي وحتى شهر أغسطس من العام الجاري.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتذار وزير العدل كين سايتو عن سوء المعاملة في مؤتمر صحفي.. وقال إن الوزارة تخطط لبدء التحقيق في ما إذا كانت حوادث مماثلة تحدث في مرافق سجون أخرى، وأنه أمر بتشكيل فريق خبراء تابع لطرف ثالث.

وأوضحت وزارة العدل، أمس الجمعة، أن 22 ضابطا، جميعهم من الذكور وفي العشرينيات والثلاثينيات من العمر، أساءوا معاملة ثلاثة نزلاء في السجن عن طريق رش وجوههم بالكحول وضربهم بالأحذية.

وتراوحت أعمار السجناء المعتدى عليهم بين الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر وجميعهم من الرجال، وكان أكبرهم سنا يعاني من إصابة بالقرب من جفنه الأيسر.

واعترف معظم الضباط المشتبه بهم بارتكاب هذه التهم، قائلين إنهم ارتكبوا هذه الأفعال لأن النزلاء لم يتبعوا التعليمات.

