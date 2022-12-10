الإعلان عن 11 مشروعا تعليميا وتوسعات لمحطة المياه الجديدة بمركز المحلة

أقيم مساء اليوم بمركز شباب محلة أبو على بمركز المحلة الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة و شرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو على و توابعها بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية و اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى و المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية و التعليم و المهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة و الدكتورة جيهان الذهبي ونيفين برقيع عضو المكتب الفني بالمحافظة و المهندس عبدالقادر حراز بالإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية و بمشاركة أهالى قرية محلة أبو على و توابعها.

تم خلال اللقاء الاستماع لمقترحات و مطالب أهالى القرية و تم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إقامة مشروعات تنمية بشرية و تمكين اقتصادى مثل زراعة الأسطح بمنتجات مثمرة تكون مصدر للدخل و إقامة مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة و تدريب الشباب على صيانة المحمول و الشاشات والكمبيوتر وملتقيات توظيف للشباب وسوف تقام توسعات لمحطة المياه الجديدة بقوة تشغيل 400 متر/ ثانية كما توجد خطة إحلال وتجديد لمسافة 120 كم بمركز المحلة وسيتم غسيل لخطوط مياه الشرب بالقرية كما ستتم معاينة الكوبرى المقام على بحر شبين وتنفيذ 11 مشروع تعليمى منها تطوير ورفع كفاءة وإقامة مدارس جديدة كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز زفتى بمحافظة الغربية.

شارك فى الحضور الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية والدكتور حسين فتوح مساعد وكيل وزارة الصحة و السيد الشرقاوى بمديرية القوى العاملة ومحمد راضى مدير إدارة التضامن بمركز المحلة ومحمد المحمدى رئيس الوحدة المحلية لمحلة أبو على.