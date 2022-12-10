اليوم السابع
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افرش بيتك من "صنع فى دمياط".. تعرف على التفاصيل الكاملة والأسعار‎‎

السبت، 10 ديسمبر 2022 09:00 ص
افرش بيتك من "صنع فى دمياط".. تعرف على التفاصيل الكاملة والأسعار‎‎ جانب من المعرض
دمياط - هيثم مراد 

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افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض الأثاث "صنع فى دمياط" فى دورته الثالثة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة لتحريك السوق المحلى للأثاث وكذلك تقديم خدمات بأسعار تنافسية للمواطنين. 

 

ويشرح "اليوم السابع" كيفية الاستفادة من معارض "صنع فى دمياط" وكذلك أسعار فرش الوحدات إضافة إلى خدمات المعرض: 

- المعرض مقام بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة. 

- مساحة المعرض 6000 متر 

- يشارك بمعارض صنع فى دمياط 74 عارضا من صناع الأثاث بمحافظة دمياط. 

- أطلق المعارضون مبادرة "افرش بيتك" والتى تضمنت فرش وحدة سكنية كاملة بأسعار تبدأ من 65 ألف إلى 85 ألف جنيه.

- يقدم معارض "صنع فى دمياط" عددا من الهدايا على المشتريات تحفيزا للجمهور.

- يستمر المعرض فى الفترة من 8 حتى 17 ديسمبر الجارى.

- يتم استقبال الجمهور يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء. 


صنع في دمياط

نيفين جامع

محافظ دمياط

ارض المعارض

اخبار محافظة دمياط

افرش ببتك



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