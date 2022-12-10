اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول: "بنكسب من وراهم فلوس"

أدلى المتهمون باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم باعترافات أمام النيابة، أنهم يستغلون الأطفال فى أعمال التسول، وأضافوا :" بنكسب من وراهم فلوس".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة") باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أسلحة بيضاء) وبصحبتهما عدد (3) من الأحداث المجنى عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.