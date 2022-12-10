اليوم السابع
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اشتعال حريق فى سيارة ملاكى على طريق الإسكندرية الصحراوى بالجيزة

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:26 م
اشتعال حريق فى سيارة ملاكى على طريق الإسكندرية الصحراوى بالجيزة حريق سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بسيارة ملاكي، أثناء سير قائدها بطريق الإسكندرية الصحراوي في الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بسيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن النيران اشتعلت بالسيارة، أثناء سير قائدها بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حريق سيارة

طريق اسكندرية الصحراوي

امن الجيزة

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