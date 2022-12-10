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إيلون ماسك يحتفل بفوز المغرب على البرتغال فى مونديال قطر بتهنئة خاصة

السبت، 10 ديسمبر 2022 10:45 م
إيلون ماسك يحتفل بفوز المغرب على البرتغال فى مونديال قطر بتهنئة خاصة إيلون ماسك
كتب آسر أحمد

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حرص الملياردير إيلون ماسك، رئيس تويتر، على تهنئة المنتخب المغربي بالفوز على منتخب البرتغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "مبروك المغرب".

تغريدة إيلون ماسك
تغريدة إيلون ماسك

 

حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا فى كأس العالم 2022، بعد تأهله إلى نصف النهائي، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على منتخب البرتغال، بهدف نظيف، كأول منتخب عربي وأفريقي، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى. 

تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه الثمين على نظيره البرتغالى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى. 

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه. 
 
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن يوسف النصيرى أصبح الهداف التاريخى لمنتخب المغرب فى المونديال برصيد 3 أهداف، متخطيا الثلاثى عبد الرزاق خيرى، عبد الجليل كماتشو وبصير صلاح الدين برصيد هدفين.
 
كما أصبح هدافا تاريخيا للعرب بالتساوى مع الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبى الخزرى. 

المغرب

البرتغال

المغرب والبرتغال

إيلون ماسك



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