إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق سندوب أجا بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة إسعاف "أهالي" بسيارة نقل على طريق سندوب أجا، بمحافظة الدقهلية، وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف "أهالي" وأخرى نقل على طريق سندوب أجا، أمام قرية منية سندوب، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية للمكان محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وقوع حادث بين سيارة إسعاف تحمل لوحات معدنية رقم "16838 ملاكي دقهلية"، بعدما اصطدمت بسيارة نقل تحمل أرقام "د ن ر 7215" كانت تقف على جانب الطريق باتجاه أجا.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الإسعاف و4 مرافقين له، باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالضلوع، وجروح بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.