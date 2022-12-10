إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارة برصيف فى مدينة المنيا، وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة لوري بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أعلي كوبري الأخصاص العلوي في مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد محمود 22 عاما، مقيم ببني سويف، أحمد شريف 23 عاما، مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقلهما إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.