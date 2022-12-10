إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بورود انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، بالقرب من قرية المراشدة.

وتبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار الإطار الخلفي الخاص بها، مما أسفر ذلك عن إصابة 12 شخصا من ركاب الميكروباص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.