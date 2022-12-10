اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

السبت، 10 ديسمبر 2022 09:19 ص
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 12 شخصا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية المراشدة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بورود انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا، بالقرب من قرية المراشدة.
 
وتبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار الإطار الخلفي الخاص بها، مما أسفر ذلك عن إصابة 12  شخصا من ركاب الميكروباص.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 

 


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