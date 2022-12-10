اليوم السابع
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إصابة طفلة بحروق بعدما أشعل جدها النيران فى جدتها بالشرقية

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:31 م
إصابة طفلة بحروق بعدما أشعل جدها النيران فى جدتها بالشرقية مديريه امن الشرقيه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيبت طفلة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر تعرضها لمادة مشتعلة في بيت جدها في قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول طفلة مصابة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.
 
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة إثر نشوب مشادة بين جدها البالغ من العمر 55 عاما وجدتها، وتطور الأمور إلى سكب الجد بنزين على زوجته وإشعال النيران فيها، فيما تصادف وجود الطفلة رفقة والدتها وقت المشادة وسكب البنزين على جدتها فطالتها النيران وأحدثت إصابتها، فيما كانت إصابات الجدة طفيفة.
 
تم ضبط الجد المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
 
 
 

 


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