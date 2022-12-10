اليوم السابع
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السبت، 10 ديسمبر 2022 08:20 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية سنهور بالفيوم

السبت، 10 ديسمبر 2022 02:34 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية سنهور بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطنين في مشاجرة نشبت بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بجوار البنك الزراعي بقرية سنهور، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحررمحصر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

 
 
 

 


مركز سنورس

مستشفي التأمين الصحي

الفيوم

محافظة الفيوم



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