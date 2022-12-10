إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية سنهور بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بجوار البنك الزراعي بقرية سنهور، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحررمحصر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

