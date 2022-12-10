اليوم السابع
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إصابة الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا بفيروس كورونا

السبت، 10 ديسمبر 2022 08:35 م
إصابة الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا بفيروس كورونا سيرجيو ماتاريلا
كتب محمد جمال

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قال مكتب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا إن الفحوص أثبتت إصابته "بكوفيد-19" لكنه يشعر بأعراض قليلة منها حمى خفيفة ويواصل أداء واجباته فى عزلة ذاتية، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأضاف المكتب، فى بيان، أن ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما، وكان ماتاريلا قد تم تطعيمه سابقا ضد فيروس كورونا فى معهد سبالانزانى فى روما.
 
وحضر ماتاريلا يوم الأربعاء ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" في مدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

سيرجيو ماتاريلا

إيطاليا

روما

كورونا

ميلانو



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