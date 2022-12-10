إزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة (المتغيرات غير القانونية)، والأراضى الزراعية فى المهد، بالتنسيق مع اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، تحت إشراف نائب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية.

شهدت الحملات، إزالة 4 حالات تعد فى المهد على الأرض الزراعية، بقرى الوحدة المحلية لمحلة حسن ومحلة أبو على وصفط تراب على مساحة 19 سهم عبارة عن فرشة خرسانية وأسوار وقواعد وأعمدة وغرفة وهنجر وكشك صاج.

كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات من المتغيرات غير القانونية بنطاق الوحدة المحلية للمعتمدية ومحلة حسن على مساحة 3 قيراط عبارة عن مبنى بلوك وفرشة خرسانية ودور أرضى خرسانة. وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.